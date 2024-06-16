醫影、共信 明上櫃掛牌

醫影（6637）、共信-KY將於18日上櫃掛牌，將是今年第12、13家上櫃掛牌的公司。此外，新代、世紀樺欣將分別於18、19日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到28家。

醫影主要提供醫療設備的租賃管理服務及經銷，2023年度合併營收為6.82億元，稅後淨利為1.21億元，每股稅後純益（EPS）為5.64元。2024年第1季合併營收為1.71億元，稅後淨利為4,499萬元，EPS為2.09元。承銷價為66元。

共信-KY是以科技事業申請上櫃，主要從事抗癌消融新藥之研發及銷售，2023年度合併營收為1,891萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨損為9,203萬元，每股虧損為0.81元；2024第1季合併營收為544萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨損為2,545萬元，每股虧損為0.22元。承銷價為142元。

興櫃方面，新代將於18日登錄興櫃，主要產品涵蓋機床CNC控制器、工業AI系統、機械手臂數控軟體、伺服馬達、木工機控制器、自動化專機控制器等；亦持續開發機械手臂單元及工業互聯網軟體，以滿足智慧製造趨勢，輔導推薦證券商為台新證券、玉山證券，興櫃認購價為153元。

世紀樺欣將於19日登錄興櫃，主要從事主離岸風電各式水下基礎之產品及相關構件，以及離岸風機大直徑塔架的製造。輔導推薦證券商為台中銀、永豐金、宏遠證券，興櫃認購價有60元、80元兩種，60元的認購價是稍早由台中銀證券所辦理，其認購日期2024年4月30日。