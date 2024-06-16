華星光聘英特爾前大將

光通訊廠華星光（4937）團隊大換血，繼董座由原董事長特助蘇昭陽接任後，業界傳出下一步將延攬來自英特爾執掌矽光子產品部門的大將擔任新總座，強化矽光子技術能量，不僅藉此擴大與邁威爾（Marvell）等既有國際大廠的夥伴關係，更劍指蘋果大單。

華星光主力產品為光通訊主動元件次模組、光通訊主動元件晶片和晶粒、光通訊光收發模組代工服務等，主要客戶為美國網通晶片大廠邁威爾，邁威爾今年也於光纖通訊展（OFC）中大秀肌肉，展示採用矽光子技術的3D矽光子引擎等新產品。

隨著矽光子技術成為業界新顯學，華星光深耕技術不停歇，並跟隨大客戶腳步，持續投入800G光收發模組、共同封裝光學元件（CPO）研發，具技術領先優勢，下半年800G產品有機會放量，且與邁威爾關係緊密，將在市場規格升級潮中搶占先機。

因應後續產品與市場新布局，業界傳出，華星光新經營團隊將延攬英特爾負責矽光子產品的高階經理人加入，該名英特爾前高層也曾在蘋果VCSEL元件供應大廠Finisar擔任要職，任職超過17年，擁有豐富的VCSEL與光通訊模組產業經驗，包括產品業務與行銷、到營運管理等，並曾擔任該公司執行長。

業界人士認為，隨著大客戶積極布局矽光子領域，華星光為深化雙方合作關係，與客戶共同在矽光子時代打下一片江山，強化矽光子研發能量勢在必行，也是這次延攬英特爾相關高階經理人加入的最大因素。

華星光看好，隨著全球物聯網日益普及，對網路頻寬需求持續增加，網路通訊硬體自然快速成長，尤其是在美國、亞洲及一些新興國家市場，未來幾年將可預見雲端運算的資料中心、光纖到戶及 5G 無線通訊基地台持續成長，大幅推升對光通訊零組件的需求。