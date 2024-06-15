興櫃一周回顧／勝釩、搶鏡 漲逾兩成

觀察近一周興櫃市場表現，統計323檔興櫃個股本周平均上漲0.8%，其中，上漲154家、下跌150家，漲多於跌，本周表現最亮眼的折疊手機概念股勝釩（6979）股價漲幅超過兩成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（14）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額132.02億元、成交2.42億股、成交13.91萬筆，三項數據中僅成交股數多於前一周。

在個股表現上，漲幅超過一成檔數增加，由前一周11檔來到17檔。

以族群性來看，本周領漲股在電子族群，一共有五檔科技股入列周漲幅前十強排行；其餘綠能環保兩檔，生技醫療、金融、數位雲端業各一，周漲幅在13.2%至24.8%間。

本周最會漲的勝釩已連續兩周入列周漲幅前十強，繼上周上漲11.5%後，本周再漲24.8%，其核心競爭力在於具備光學薄膜專業研發與客製化生產能力，自5月27日登錄興櫃市場。

本周表現突出的還有新藥開發的全福生技周漲20.9%、網路社群電子商務公司美賣*周漲20.8%、功率半導體元件廠博盛半導體周漲20.1%、水資源及台積電概念股兆聯實業周漲16.1%、樞紐零組件連鋐科技周漲15.9%、保險相關的公勝保經周漲14.4%、連接線材鴻呈周漲14.05%、營造工程富威電力周漲13.6%，以及面板零組件聯享周漲13.2%。