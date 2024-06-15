智冠改選 ISS挺公司派
智冠（5478）近期傳經營權之爭，股東大會將於6月24日召開，對外資投票有影響力的國際投票建議機構ISS（Institutional Shareholder Services），13日表態全數支持智冠公司派所提名的十席候選人。
智冠與大股東網銀國際去年爆經營權之爭，智冠引入策略合作夥伴榮剛，對抗網銀國際。今年初公司派與網銀國際各自提出董事候選人名單，ISS指，網銀國際提名之獨董候選人與一般董事候選人共同為網銀國際發聲與背書，有失獨立董事基本所應具備獨立性與客觀性。針對智冠與榮剛換股案，ISS報告認為，換股效益需要長時間驗證，股東們可持續觀察對公司長期發展影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言