智冠改選 ISS挺公司派

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
智冠與大股東網銀國際去年爆經營權之爭，智冠引入策略合作夥伴榮剛，對抗網銀國際。 圖／聯合報系資料照片
智冠與大股東網銀國際去年爆經營權之爭，智冠引入策略合作夥伴榮剛，對抗網銀國際。 圖／聯合報系資料照片

智冠（5478）近期傳經營權之爭，股東大會將於6月24日召開，對外資投票有影響力的國際投票建議機構ISS（Institutional Shareholder Services），13日表態全數支持智冠公司派所提名的十席候選人。

智冠與大股東網銀國際去年爆經營權之爭，智冠引入策略合作夥伴榮剛，對抗網銀國際。今年初公司派與網銀國際各自提出董事候選人名單，ISS指，網銀國際提名之獨董候選人與一般董事候選人共同為網銀國際發聲與背書，有失獨立董事基本所應具備獨立性與客觀性。針對智冠與榮剛換股案，ISS報告認為，換股效益需要長時間驗證，股東們可持續觀察對公司長期發展影響。

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