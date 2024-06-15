系微營收季季增 搭上AI PC熱

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

系微（6231）昨（14）日舉行法說會表示，PC產業今年成長，系微營運也持續向上，隨著新世代AI PC陸續出貨，系微看好搭載高通CPU的新品動能。總經理莊鈴文指出，下半年在AI PC新品帶動，加上伺服器業務增長，預估整體營運將優於上半年，呈逐季增長，全年營收將優於去年。

系微今年5月營收1.02億元，月減12.9%、年增13.9%；累計系微今年前五個月營收達5.9億元，年增22.2%，創歷史新高。

針對NB業務，系微指出，去年PC產業去化庫存，今年市場回到正常狀況，莊鈴文預期今年NB業務將回到疫情前狀況。對高通新一波AI PC產品，公司投入大量研發資源，在高通BIOS的AI PC市占率達八成，在英特爾、超微NB市占率也在五至六成區間，且持續成長。

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