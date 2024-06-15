璟德營運走過谷底 動能加溫

高頻整合元件及模組設計製造公司璟德（3152）與網通廠訊舟昨（14）日分別舉行股東會，璟德表示，走過谷底，手機、網通、物聯網應用需求同步回溫，推升第3季及下半年成長動能。

璟德股東會通過每股配發3.68元現金股利。受手機、網通等客戶去化庫存影響，近年營運低迷，璟德表示，客戶端庫存去化告一段落，營運已算落底、重返成長軌道，前五月營收年增21.7%。觀察手機、無線網路及物聯網需求平均穩定的成長，第3季營運成長動能優於第2季，下半年整體營運優於上半年。

近年AI成為主流，市場期待AI PC、AI手機帶起換機熱潮，璟德觀察，AI帶起新應用及新傳輸需求，也將驅動無線網路升級WiFi 6、7。

璟德積極發展新應用產品，包含車載應用及物聯網多元應用。璟德指出，車載過去貢獻營收占比基期低，近年車載應用越來越多元，包含電池偵測等多元感應器需求，均帶起車載應用成長。另外，切入5G基礎建設應用，包含5G小型基地台及FWA，物聯網應用也愈來愈廣，除了家中冷氣等家電要連上網，不少像是拳擊手套、足球鞋等專業應用也找上門，預期未來物聯網應用可望百花齊放。

法人看好，訊舟受惠子公司康全營運轉佳，本季可望轉虧為盈。訊舟去年每股稅後淨損0.15元，今年第1季每股稅後淨損0.29元，4月起營收增溫，5月營收來到7.1億元，年增126%，創單月歷史次高，累計前5月營收22.5億元，年增26.4%。

訊舟近年強打解決方案，包含智慧飯店、智慧公寓、智慧辦公室、智慧零售、智慧城市等，營運表現穩定，營運波動主要受子公司康全影響。