邑錡股東會／通過配發現金股利1.5元 今年雲端、AI、軍工三箭齊發

邑錡（7402）14日召開股東會，會中通過2023年資本公積轉配息及現金股利分配案，決議配發每股現金股利1.5元，股利配發率達109％水準。

邑錡2023全年營收5.42億元、稅後淨利4,423萬元、整體毛利率、營業利益率分別為34％、8％、每股稅後純益（EPS） 1.38元。

邑錡指出，2023年整體毛利率、營業利益率分別為34％、8％；旗下自有品牌OBM及創新ODM雙業務營收比重分別為37％、63％，2023年第一季仍遭逢自有產品與創新ODM專案主要IC缺料導致全年營收下滑，但因毛利提升帶動全年淨利創下歷年來次高。

針對今年營運展望，邑錡表示，自有品牌 OBM 新品 TLC5000 4K雲端縮時相機，將於本季末開始陸續出貨；創新 ODM 除了原有美國教育智慧裝置、軍工瞄準鏡與微光航海影像裝置持續穩定出貨，團隊持續加速無人機載具與雙光相機的研發，積極佈建軍工產業挹注未來營收表現。

針對自有品牌 Brinno 縮時攝影相機部分，新品 TLC5000 4K雲端縮時相機，將完成送樣並於季末開始量產出貨，新品搭載自有 ASIC 影像模組並擁有高解析 SONY 4K感光元件，可連接 Brinno 雲端平台進行遠端操控與AI分析辨識應用，形成高度整合的影像應用生態圈，並可開拓創新應用市場，將有助於挹注品牌營運動能再創高峰。

創新 ODM 除了原有美國教育智慧裝置、微光航海影像裝置與警用熱影像裝置持續穩定出貨，美國新客戶軍工瞄準鏡也正式量產交付。團隊除了持續投入無人機載具與雙光相機的研發，並積極佈建軍工產業完整生態圈，並於4月與美國軍工供應商簽定代理合約，將美國微光夜視鏡導入台灣軍用市場，同時自主開發微光夜視AR眼鏡，將於6月赴美國參加 AWE 展會，尋求更多商業合作機會，積極深耕尋求突破性的成長表現。