櫃買四構面評核 38家績優

櫃買中心與臺灣證券交易所昨（13）日舉行「第十屆公司治理評鑑頒獎典禮」，公開表揚連續十屆排名前5%、本屆排名前5%、市值50億元至100億元者排名前5%、市值未達50億元者排名前1%及本屆進步最多級距之上市上櫃公司。

頒獎典禮由金管會主委彭金隆擔任頒獎人，同時邀請主管機關與證券周邊單位首長一同參與盛會。

彭金隆表示，我國在2023年亞洲公司治理評鑑中取得第三名的最佳成績，感謝各周邊單位及所有資本市場參與者攜手共同努力。金管會於2013年發布第一版公司治理藍圖至今已達十年，由各項公司治理評鑑指標進步情形，顯示我國公司治理推行已達三項成效，期許透過評鑑制度，促使上市櫃公司都能建構良好的公司治理，讓公司治理文化紮根於組織DNA。

彭金隆所提的三項成效分別是，第一，引導企業採行良善的公司治理措施：公司治理評鑑的精神是在引導企業採行並落實各項良善的公司治理措施，待多數公司均能達成指標後再循序納入法規，成為全市場共同遵循之規範。

第二，提供投資人決策參考：藉由對全體上市櫃公司的評鑑，使投資人瞭解企業的公司治理表現，作為投資決策參考，公司治理評鑑良好的上市櫃企業較受投資人青睞，對公司治理評鑑良好的上市櫃企業發揮實質鼓勵效果。

第三，回應全球淨零趨勢；鑑於全球氣候變遷情勢嚴峻，國際供應鏈對減碳要求持續增加，企業因應永續發展的升級轉型已勢在必行，為積極回應全球永續發展行動與國家淨零排放目標，公司治理評鑑也配合新增多項與永續相關指標，促使上市櫃公司重視永續發展。

櫃買中心表示，第十屆公司治理評鑑是以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面共80項指標，綜合評核企業整體公司治理情形。評鑑結果已於4月30日公告，與第九屆相較，本屆前5％之38家公司中有七家公司新進榜，且其中四家公司是首次進榜，另有八家上櫃公司連續十屆均為排名前5%，顯示受評公司對於公司治理評鑑之高度重視，並產生良性競爭的效果。

本屆除與往年一樣表揚排名前5%之上市及上櫃公司、「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%之公司外，為勉勵表現優良之小型公司以及積極提升公司治理的公司，新增「市值未達50億元」類別排名前1%之公司及本屆進步最多級距之公司等獎項，以鼓勵中小企業公司為提升公司治理水準所做的努力。