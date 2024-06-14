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坤悅獲利喊逐年創高

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

坤悅開發（5206）昨（13）日召開股東常會，坤悅去年營收與獲利雙創歷史新高，董事長陳丕岳表示，公司持續購地推案，穩定提升毛利率，加上成屋陸續認列營收，「未來五年將是坤悅的收穫成長期」，營收與獲利更是逐年成長可期。

坤悅今年預計有台中市東區「領秀」、東勢區「欣．悅」與彰化埔心「心里程」三個完銷個案，在第3季起陸續交屋，三案總銷金額約35億元。法人估，隨著毛利率提升，今年營收與獲利有望續創新高。

坤悅去年營收為33.7億元，較2022年3.97億元大增749.2%，稅後純益3.58億元，每股稅後純益2.3元，營收與獲利同創歷年新高，股東常會通過配發1.3元現金股利。

陳丕岳指出，鑑於近幾年營建成本飆漲，公司已在產品售價上反映成本，逐步提升毛利率，去年毛利率為25.29%，今年第1季拉升至25.55%。

而明年將有台中市南區「君匯」、南屯區「君睿」兩案交屋，總銷達58億元，營收、獲利有望持續成長。

長期深耕自住產品的坤悅開發，今年預計推出員林市「坤悅原鄰薈」、沙鹿區「坤悅沐光邸」，與北屯區14期美和段三個預售新案，總銷預計57億元。

毛利率 營收 股東

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