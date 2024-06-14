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大雨特報 大台北、花東上看36度高溫 苗栗以南雷雨突襲

六角旗下日出茶太衝三個「百店規模」

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

六角（2732）旗下Chatime日出茶太昨（13）日宣布，該集團旗下新任全球品牌執行長，將由日出茶太澳洲子公司執行長卡洛斯（Carlos Antonius）出任，執行全球擘劃重任，期許三年內再衝出三個「百店規模」市場。

六角表示，卡洛斯擔任日出茶太澳洲子公司執行長的角色已超過九年時間，憑藉其豐富B2B及B2C餐飲業務的廣泛資歷，領導品牌在澳洲市場品牌重新定位，使其成為該地區市場占有率最高的手搖茶飲品牌，目前在澳洲擁有200家分店，成為當地市場珍珠奶茶的代名詞。同時，卡洛斯亦負責美國地區的開發展店，為品牌加速全球市場擴展注入一劑強心針。

六角董事長王耀輝表示，卡洛斯對於Chatime日出茶太品牌非常了解與認同，在新職位上，寄望藉由他豐富的國際餐飲經驗，帶領國際團隊管理全球既有將近1,500家門市，並將積極推動全球市場業務開發以及品牌策略計劃。同步，將於新加坡設立全球品牌營運辦公室，招攬來自世界各地的人才，隨著今年在國際市場上推出全新的品牌重塑計劃，未來對品牌在國際市場的發展帶來助益。卡洛斯在國際的零售與加盟業務領域中，擁有超過30年的相關經驗。

日出茶太 澳洲 餐飲業

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