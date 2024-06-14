雲豹能源轉上市 申購中籤率2%

雲豹能源（6869）預計6月19日改列一般板上市，成為台灣第一家從創新板轉一般板上市企業，公開申購吸引9.7萬人參與，昨（13）日完成抽籤，若以申購數量2,040張計算，中籤率2.09%。

以雲豹能源昨天在創新板盤中價格最高來到130.5元計算，每股承銷價111元，中籤投資人可望獲利近2萬元。雲豹能源昨天收128元，下滑1元。

雲豹能源5月營收2.57億元，月增20.8%、年增59.4%；累計今年前五月營收14.71億元，年增4.3%。主要受惠儲能工程案、汙水處理標案工程施作依進度認列收入，加上綠電交易成長動能強勁，帶動售電收入大幅增加，綠電交易也成為雲豹能源長期穩健獲利重心。

雲豹能源即將自創新板轉一般板上市。該公司業務不僅涵蓋太陽能及風力發電，還有綠電交易、儲能系統、水處理及生質能等多個領域，串聯再生能源上下游的產業整合能力，讓雲豹能源在市場中占有領先地位。