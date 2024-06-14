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大雨特報 大台北、花東上看36度高溫 苗栗以南雷雨突襲

路易莎2025年重新申請上櫃

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導
路易莎咖啡。 圖／聯合報系資料照片
路易莎咖啡。 圖／聯合報系資料照片

興貴公司路易莎咖啡（2758）昨（13）日召開股東會，董事長黃銘賢表示，之前撤件上櫃申請，期盼組織擴大調整完成後，明年再重新申請上櫃。

同時，將全力拓展海內外多元版圖，再拚營收新高峰。為整合資源、擴大營運動能，路易莎9月也將開出新品牌「louisa bakery」，與旗下的健身房「Self room」將一同進駐台北市大巨蛋。

黃銘賢表示，路易莎咖啡除不斷研發咖啡創新產品，同時強力整合八座MES食品廠生產動能，發展旗下子品牌搶攻餐點的市場，成立新品牌「louisa bakery」麵包點心坊，及「傳承系列」部門等，進駐大學餐廳、提供多家知名餐飲品牌原物料、企業會議型餐點、大宗健康餐盒，也跨足與坐月子中心合作創意餐點等。旗下泰式餐飲品牌「初泰Pikul」除台北市信義區象山及南港軟體園區外，正在覓點擴展。

此外，「louisa bakery」麵包點心坊及旗下運動品牌「Self room」，計畫進駐台北市大巨蛋，坪數超過300坪，展現不一樣的業態經營形式。

海外布局方面，疫情後逐漸開花結果。路易莎新加坡首店成績亮眼，第二間門市位於地鐵雙線交會精華區商場Junction 8，即將開幕，今年底準備陸續在印尼、埃及、大陸及美國等海外展店。

路易莎目前含籌備中門市約560間，直營約180間，加盟約380間。疫情期間汰弱留強，採取精實策略，因此三年來店家數並沒有增加。大約70家早期開在巷弄的小店結束營業，卻開了40家優秀幹部內創的超越精品門市及30家校園門市，提升門市質感及效益。預計每年展店40~50家，持續發展軌道經濟，與高鐵、北捷、高捷拓展聯名門市等，建構在台發展網絡。

咖啡 疫情

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