環球晶美國密蘇里廠遭駭

環球晶（6488）昨（13）日公告，該公司於12日晚間有部份資訊系統遭駭客攻擊，對營運影響尚在釐清中。據了解，環球晶這次是美國密蘇里廠受襲擊，該廠主要生產8吋半導體矽晶圓，及少量12吋矽晶圓，目前為確保安全，廠區相關生產線正暫停中，以利仔細檢修。

環球晶指出，廠區受駭客攻擊後，資安單位隨即啟動資安防禦及復原機制，並委請外部資安公司技術專家共同處理。

對於駭客攻擊事件可能造成的損失或影響，環球晶表示，目前正積極會同技術專家協助調查與復原工作，因此對該公司營運影響尚在釐清中，後續將視情況更新訊息。至於可能獲得保險理賠的金額，也尚在估算中。

環球晶在美國共有德州廠與密蘇里廠，以及還在興建中的德州新廠。據了解，這次遭駭客入侵廠區以生產8吋矽晶圓為主，營收占比不大。

環球晶2022年初也曾發生日本子公司GWJ一部分廠區因遭網路攻擊而暫時停工事件，所幸對其業績表現並無太多影響。環球晶在台灣、歐洲、美國、日本、韓國、中國大陸等地均設有生產據點。環球晶強調，該公司未來將持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控，以確保資訊安全。環球晶昨天股價收平盤543元。