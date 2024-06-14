信紘科布局東南亞 首季稅後純益0.83億元

受惠於半導體產業響應綠色製程風潮，信紘科（6667）在半導製程廢液處理系統及再利用配方大有斬獲。繼去年設立美國及日本辦公室後，並應客戶要求亦積極布局泰國、越南及印度等海外市場。

信紘科產品可分成兩大領域，其中廠務供應系統，包括化學、研磨液、氣體等類別的供應系統，另一部分為綠色製程解決方案，主要有製程特殊廢液處理、機能水設備。目前銷售區域以台灣為主，大客戶為晶圓代工龍頭，營收占比高達五成。

信紘科首季稅後純益0.83億元，季增16.8%，年增36.5%，每股純益1.86元，單季稅後純益及每股純益均為同期新高。信紘科表示，主要受惠台灣半導體、高科技產業客戶訂單認列順利。

信紘科指出，受惠旗下廠務供應系統整合業務動能暢旺，加上深化廠務供應系統整合、綠色製程兩大業務布局，並推動統包業務接單轉型，以開拓其他產業廠務擴建接單表現，有助於維持市場競爭力，挹注營運成長。