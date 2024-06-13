移工跨境金流商東聯互動登錄興櫃 盤中一度漲逾百元

專營外籍移工國外小額匯兌服務的東聯互動（7738）13日登錄興櫃，興櫃認購價為153元，開盤以182元開出，盤中最高一度到259元，較興櫃認購價大漲106元。

東聯互動表示，專注耕耘跨境金融服務，具有科技業的高成長性也兼具金融服務業的特許性。2022年取得國內小額匯兌服務許可，致力於提供合法、安全、便捷的跨境金融服務。依循金融監督管理的政策指引，服務範圍遍及台灣、印尼、越南、菲律賓及泰國等多個國家；與各國監理機關緊密互動，建立紮實的法遵機制，持續不斷強化KYC/AML/防詐騙等RegTech智能數據系統。超過四分之一的員工擁有國內外(ex.ACAMS)防治洗錢等專業證照，具備跨國科技金融服務的法令遵循與服務推展能力。在台灣活躍用戶累計超過15%的市佔率，2023年總交易金額近新台幣300億元、交易超過300萬次，是高純度的跨境科技金融業者。

東聯互動已開發出全球性的科技金融平台，獨到開發的跨境金融SaaS服務，已建立智能AI與國際API 技術接軌，能快速接入各類金融服務的核心平台，如數位帳戶、eBanking、點到點送金服務、電子支付等相關金融工具。以科技金融、普惠金融、永續金融三大核心元素，在2023年獲國家發展委員會評選為台灣新創NEXT BIG 最有潛力發展為獨角獸之科技金融行業代表。

東聯互動積極佈局科技金融市場，以科技能量發展SaaS平台並與金融機構緊密合作、嚴格遵循國際金融監理機關的法規與防治洗錢規範。目前已取得香港相關執照，具有經營香港跨境金融服務之資格，有先行者優勢。透過台灣成功發展經驗持續佈局全球普惠金融市場。

東聯互動指出，當前國內人口結構面臨少子化、高齡化挑戰，而隨製造業蓬勃發展、產業回流，國內基層勞動力不足現象存在已久，長期仰賴外來人口補足勞動力缺口。國發會推估，2030年台灣人力缺口將超過50萬人，加上近期簽署台印勞務合作備忘錄（MOU），預期將持續引進國際人力以達到產業發展的平衡。

東聯互動2023年合併營收3.41億元，年增108%，毛利率42.65%，稅後純益0.6億元，年增200%。今年1到4月累計自結營業收入1.39億元，較去年同期成長47.29%；前4月自結每股盈餘達3.02元，已超過2023全年度的3.01元。未來隨活躍用戶成長、東南亞持續拓展及新服務貢獻下，營運展望可期。