永信建今年總銷130億

營建股王永信建設（5508）昨（12）日召開股東會，該公司指出，今年預計有11個可供銷售入帳的個案，總銷金額約130億元；明年進一步有四個新案將陸續完工銷售，總銷金額為110億元；高雄房市持續熱絡，對未來審慎樂觀。

永信建股東會首先認去年財報，全年營收82.27億元，相較2022年營收增加99.1%，獲利27.28億元，相較2022年增加逾78%，每股純益為12.55元。會中通過配發現金股利11.29元。包括營收和每股純為該公司成立37年來最高。會中並順利完成董事會改選，一致推選陳俊銘續任董事長一職。

永信建發言人陳怡均表示，今年度預計可供銷售入帳的個案，包含已完工「謙樂」、「禾豐」、「豐華大鎮」、「博萃」、「原旭」、「晴遠」、「詠光」、「R5新世代」、「繪上品」，以及即將完工的「澄光」、「水律」共11建案，扣除已入帳金額預估總銷金額約130億元。

截至目前，永信建設2023年完工的楠梓區「晴川」、「晴萃」、「晴遠」與「原旭」、小港區「博萃」案銷售進度優於預期，今年全新完工的三個案子將成為下半年重要營收來源。

據了解，今年全新完工的三個案子除了於今年四月開始銷售的鳳山區「繪上品」，下半年還會有位在仁武區澄清湖附近的「澄光」及鳳山區鳳翔特區附近的「水律」，三案總銷合計約65億元。