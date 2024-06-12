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大車隊拓展新生活服務

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

大車隊（2640）昨（12）日召開股東常會，55688集團董事長林村田表示，集團計畫進一步開發生活服務，擴大異業合作夥伴，共同打造新生活服務生態圈。

另外，面對國內外計程車業者的激烈競爭，林村田表示，大車隊始終正面看待，這顯示計程車產業仍有巨大潛力，更多人投入可把餅做大，促進產業發展。

大車隊通過2023年度財報並通過配發每股現金股利6元，配發率高達85%，延續14年來的穩定標準 。台灣大車隊在過去的一年中，計程車車輛數從2.3萬輛增加至2.5萬輛，本月車輛數已突破2.6萬輛，市場占有率達28%，用戶數量突破720萬。2023年度合併營收達28.7億元，創下歷史新高，年增13.5%。每股純益7.08元。

展望新年度，林村田指出，55688集團在交通出行領域不僅加速推升隊員數及市占率，鞏固龍頭地位，持續以數位科技推動派遣技術及商業模式創新，以提升計程車司機收入並提供優質的用戶服務體驗。

55688集團利用AI和大數據技術，持續優化App使用者體驗，了解用戶習慣及喜好，推薦適合的商品及服務。該平台除提供原有的生活服務外，還引入了高額搭車金回饋計劃，讓用戶在訂房或購物時獲得更多優惠。此外，台灣大車隊深耕企業客戶多年，目前擁有全台最多的企業合作商家與大型實體排班點，並首創「AI預測叫車熱點」，有效降低空車率。

台灣大 計程車

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