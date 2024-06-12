竑騰、東聯互動 今登興櫃

櫃買中心指出，竑騰（7751）、東聯互動等兩家公司今（13）日登錄興櫃，今年來登錄興櫃公司將達26家。

竑騰主要是從事半導體自動化設備研發設計、製造及銷售，主要產品為點膠植片散熱機、AOI檢測機及自動交換機等，依據客戶需求及市場發展趨勢，提供客製化設備開發與設計、檢測效能提升及設備整合應用等完整解決方案，其產品主要應用於半導體封測產業。具備軟硬體整合優勢，自產品材料、製程、電控、軟體、機構、視覺及光學等皆為自主研發，並擁多項專利技術，因此得以成為國際半導體封測大廠之重要研發夥伴。輔導推薦證券商為台新綜合、富邦綜合證券，興櫃認購價為185元。

東聯互動主要營業項目為提供台灣外籍工作者跨境金流服務等，已與數家金融機構簽訂合約，並獲得金融機構認可。2022年依主管機關頒布「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」規定，許可東聯互動經營外籍移工國外小額匯兌業務，東聯互動並依此擴大營運面與項目。輔導推薦證券商為永豐金、兆豐、中國信託綜合證券，興櫃認購價為153元。