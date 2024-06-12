安勤三大業務 催動營運

工業電腦廠安勤（3479）昨（12）日召開股東會，安勤預期營運谷底已過，醫療、零售及工控三大業務大型專案6月出貨，帶動營運向上，預估第3季將衝上全年營運高峰，第4季也將維持在高檔水準，全年營運將小幅優於去年、再創新高紀錄。

隨著在手的專案放量，以及新訂單開始出貨，看好2025年將迎來增長的爆發期。

安勤去年營收82.3億元，稅後純益6.03億元，營收、獲利雙創新高，每股純益8.38元，股東會通過發放現金股利6元。

展望後市，安勤今年營運朝逐季增長邁進，預計第2季業績持平或小幅增長，尤其大型專案開始出貨，日本零售專案將一路出到第4季，且有機會拿下新的大型客戶。

安勤今年累計前五月營收達28.71億元，年減17.9%。在下半年主要業務皆增長下，預計第3季為全年出貨高峰，第4季也將維持高檔水準，全年業績將優於去年，呈現小幅增長。

從市場面來看，安勤表示，目前歐洲市場小幅衰退，日本表現還行，而中國大陸、美國表現較好。

在醫療業務方面，侵入式心導管檢測高階伺服器ODM業務6月開始出貨，將一路出到2025年。

AI伺服器等相關業務今年拿到小量訂單，除應用在醫療領域外，其他還有影像串流、軍工模擬等皆有拿到試產訂單，預計2025年出貨。

工控業務部分，安勤預計今年將持平或小幅增長。主因先前遞延的大陸車廠訂單將於第3季開始出貨，帶動工控業務走向復甦，相關訂單將於2025年對營收有顯著貢獻。

安勤樂觀2025年營運，主因除既有訂單延續外，包含新零售訂單增加、博弈拿下大單，且醫療高階AI伺服器持續出貨，相關業務將帶動明年營運增長。