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永續債發行 一路看增

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心今年來永續發展債券發行檔數及金額
櫃買中心今年來永續發展債券發行檔數及金額

櫃買中心持續推動永續發展債券業務，今年以來申請發行案件持續熱絡，統計至昨（12）日，已經有26檔永續發展債券發行，發行金額709億元。

據統計，目前還有多家發行人取得永續發展債券資格認可，後續都將陸續發行並上櫃掛牌。

例如，Natixis、法商法國巴黎銀行台北分公司、法商法國外貿銀行台北分公司、東方匯理銀行分別於2月5日、3月20日、5月17日及5月24日取得綠色債券5億美元、新台幣50億元、新台幣15億元、紐幣20億元資格認可。

另外，花旗環球金融、台灣大哥大、分別於1月16日、3月18日取得社會責任債券5億美元、新台幣20億元資格認可或永續發展專項資金債券資格認可。

不管是綠色債券、可持續發展債券、或者是社會責任債券，發行規模都將優於去年。

綠色債券今年來已發行11檔，發行總金額合計為新台幣509億元，包括台灣電力發行新台幣49.5億元、台積電發行新台幣343億元、兆豐銀行發行新台幣15億元、法商東方匯理銀行台北分公司發行新台幣10億元、遠東新世紀發行新台幣16億元、高雄市政府發行新台幣20億元、南亞科技發行新台幣40億元、中國鋼鐵發行新台幣15.7億元。

社會責任債券方面，今年來已已發行九檔，發行總金額合計為新台幣130億元，包括兆豐銀行發行新台幣10億元、彰化商業銀行發行新台幣10億元、台北市政府發行新台幣100億元，台北富邦商業銀行發行新台幣10億元。

至於可持續發展債券，今年來已發行六檔，發行總金額合計為新台幣70億元，包括渣打銀行發行新台幣19億元、玉山商業銀行發行新台幣16億元、第一商業銀行發行新台幣15億元、臺灣土地銀行發行新台幣10億元、臺灣銀行發行新台幣10億元。

債券 兆豐銀行 新台幣

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