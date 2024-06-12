中台資源上市案 過關

臺灣證券交易所昨（12）日召開「有價證券上市審議委員會」，審議中台資源科技初次申請股票上市案，審議結果為「通過」，惟此案尚須提報證交所董事會核議。

中台資源科技負責人為鄭光傑，總經理是張啓達，實收資本額8.26億元，主要業務為廢棄物處理，經營項目包含廢光源、廢印刷電路板資源回收再利用事業，並正設置熱裂解及焚化處理設施、以及熱能回收發電系統等，積極配合政府推動循環經濟與再生能源相關政策；輔導上市承銷商為元大證券。依證交所資料，中台資源2021年、2022年、2023年、2024年第1季稅前純益分別為1.49億元、2.22億元、3.17億元、9,046.1萬元，每股稅後盈餘依序為1.51元、2.22元、3.08元、0.88元。