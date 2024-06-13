信驊打造營運第二隻腳

BMC晶片大廠信驊（5274）昨（12）日宣布參加美國拉斯維加斯InfoComm專業影音設備展，展出多款AV-over-IP（AVoIP）系列產品，秀出Cupola360系列視訊會議產品。信驊整合Cupola360與AVoIP兩大產品線的技術優勢，打造非BMC晶片營運第二隻腳。

信驊表示， AVoIP影音延伸控制系統單晶片採用獨家影像壓縮演算技術，透過網路線或光纖傳輸，即使距離遠，影像品質幾乎無耗損，且反應零時差低延遲。AST1530+1535 HDMI 2.0 AVoIP系統單晶片（SoC）專為高階專業影音傳輸應用而設計，提供4K2K60高畫質解析度，不僅支援1對1 AV影像傳輸控制，還可利用現有的IP網路架構實現多輸入對多輸出的高畫質影像矩陣切換，實現群播功能。

信驊指出，後疫情時代來臨，許多企業鼓勵員工重返辦公室，會議室中多人與遠端客戶開會的場景愈來愈普遍，對即時高品質視訊會議設備的需求愈發迫切。