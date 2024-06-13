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聯準會利率連七凍 官員預期今年僅會降息一次

今悶熱飆36度高溫 吳德榮：西南部有雨 午後強對流發展

順達上半年毛利率看升

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組廠順達（3211）昨（12）日舉行股東會，展望後市，順達雖預期IT業務今年接單狀況較去年下滑，但在高毛利的非IT業務比重提升下，看好今年上半年毛利率將優於去年同期；至於下半年市況，因產業競爭激烈，順達保守看待傳統旺季表現。

順達董事長鍾聰明說，全球經濟仍受不確定因素影響，包含通膨、高利率、美中貿易衝突及地緣政治風險等，導致供應鏈遷移及分散區域製造，使管理及製造成本上升，將對營運造成衝擊。

其中，消費性IT市場歷經兩年庫存整理，微軟新作業系統計畫上市及AI PC議題的刺激，預期整體市場將持平或微幅成長，但順達預期今年接單將較去年下滑。

非IT市場方面，鍾聰明表示，順達在備援電池模組、儲能系統出貨穩定成長，並積極開發相關領域業務，至於輕型電動載具則持續關注客戶庫存去化後的狀況。

作業系統 股東會 電池模組

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