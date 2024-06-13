正淩出貨增 加速擴產

連接器廠正淩（8147）昨（12）日召開股東常會，董事長徐季麟表示，今年來自AI方面的業績可望倍增，主因AI帶動加速卡散熱模組及交換器高速連接器出貨，預期2024年營收可望年增20%到30%。

徐季麟並透露，因應客戶需求，正淩將在台灣與海外同步擴產。

正淩的AI加速卡散熱模組主要客戶為美系晶片大廠子公司，以及國內網通大廠；交換器高速連接器客戶為輝達（NVIDIA）旗下以色列網通廠Mellanox，受惠AI需求暢旺，成為推升今年業績成長主要動能。

正淩預估，今年產品營收比重為：AI加上通訊合計約45%到48%，其中，AI占整體營收25%到30%，是帶動今年業績成長的最大產品；其他方面，醫療占22%到25%、工業22%到25%、交通及航太合計約4%至6%。