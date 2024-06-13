康全奪印度電信商訂單

網通廠康全（8089）去年大虧逾半個股本，今年受惠打入印度一級電信商供應鏈，出貨5G網路連接家戶的中繼接取產品Robust MDU（RMDU），營運有望自谷底翻揚。

康全去年受制於通膨導致企業及消費端支出明顯縮手，以及網通業消化庫存影響，全年淨損3.46億元，每股淨損5.9元。

隨著印度一級電信商訂單落袋，康全今年業績明顯增溫，3月為1.14億元，回到往年水準；4、5月更分別躍升至3.47億元及4.82億元，年增率分別高達497%及667%，連續兩個月創新高；前五月營收11.1億元，年增250%，為同期最佳。

談到近期營運，康全指出，由於合作的客戶多是各地區頗具規模的電信業者，一旦成功成為其供應商，往往能主動帶來許多商機。此外，康全主打Comtrend品牌，目前在電信市場已建立品牌知名度，除持續與既有的各電信業者擴大合作關係，亦積極爭取更多電信客戶及寬頻服務業者，以擴大市場並分散客戶集中風險。