昱厚股東會／鼻噴新藥 AD17002積極拓展國際合作

昱厚生技（6709）12日召開股東常會，董事長徐悠深表示，今年主軸加速推進嗜酸性白血球嚴重氣喘鼻噴新藥AD17002的臨床試驗，並積極爭取國內外大廠技術授權與合作。

徐悠深表示，昱厚生技的核心技術LTh(αK)為昱厚團隊自行研發的黏膜免疫調節劑、及鼻噴疫苗佐劑，擁有11個主要國家的國際物質專利，更持續開發新適應症，涵蓋流感疫苗、過敏/氣喘治療及新冠治療藥等，並已佈署各類國際專利做為公司永續成長的護城河。

在新藥開發方面，三項研發主軸鼻噴疫苗佐劑、呼吸道感染治療、呼吸道過敏及氣喘自體免疫發炎疾病治療，皆已完成或在臨床二期階段，並完成概念驗證，其中鼻噴新藥AD17002治療嗜酸性白血球嚴重氣喘的二a臨床試驗，目前試驗順利持續收案，預計今年第3季進行期中分析，後續將進行規模較大的多中心二/三期臨床實驗，加速藥物的開發和上市時程，同時積極爭取國外大廠技術授權及合作開發。

徐悠深表示，昱厚生技仍會持續擴大LTh(αK)/AD17002技術平台的延伸應用，包括多個未被滿足醫療需求的人體黏膜組織自體免疫發炎疾病，去年至今已新增多個新藥用於治療呼吸道黏膜相關疾病的專利，擴張專利地圖。

但為求資源更有效的運用，昱厚生技今年營運重點將集中在AD17002治療嗜酸性白血球嚴重氣喘藥物開發，已規劃辦理現金增資，預計發行新股上限800萬股，每股發行價格暫定20至30元間，募集資金上限2.4億元，將用於AD17002的中、後期階段臨床試驗，以及全球相關專利的布局。

在商務拓展部分，昱厚生技近期已分別與美國國防部JETT、及國際醫療組織PATH完成專家主管會議，針對AD17002應用於高危險傳染性疾病及鼻噴疫苗的適應症取得初步共識，後續將就合作細節持續討論。此外，公司也與多家業者啟動早期合作開發，探索更多的可能發展，全力朝推動新藥開發到上市，極大化公司價值。