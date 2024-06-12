91APP 營收／5月1.34億元 創同期新高

台灣首家上櫃原生電商SaaS軟體服務公司91APP*-KY（91APP）（6741）公布5月營業收入1.34億元，月增11.4%，創歷年同期新高、歷史次高，年增17.44%；累計今年1月至5月合併營收6.26億元，較去年同期成長16.49％，受益於D2C（企業直接對消費者銷售）動能與市場趨勢向上，91APP營運穩健成長。

91APP表示，D2C已是零售數位轉型的核心，91APP協助客戶快速數位轉型，以實體零售經營思維，結合領先產品與專業服務，做到人、貨、場真正的異質系統整合，達成更高效的OMO效益，並在91APP「電子商務解決方案」與「數位行銷解決方案」兩大解決方案助力下，協助客戶成功，加速整體品牌D2C業績推升，為91APP營收帶來挹注。

統計自2023年至2024年第1季，91APP營收成長增速，優於整體零售產業增速，也優於電商產業增速，顯見D2C動能持續擴大。

91APP在D2C業務推展上，數位行銷解決方案持續深化提供CDMP jooii AI受眾、個人化行銷、RMN等，協助客戶面對Cookieless時代廣告盲投及成本遽增的挑戰，能精準獲取高價值流量轉換。此外，透過電子商務解決方案，持續協助各大型客戶拓展D2C電商與導入OMO順暢運作，達到集團式經營優勢，打造集團式會員制度，使其能跨品牌培養高貢獻會員，並協助其店員數位化及加入電商銷售，放大全通路營運，發揮OMO綜效，促進D2C業績不斷向上成長。

展望下半年，除了新客戶陸續上線，既有中大型零售品牌與通路客戶D2C規模成長效益，帶動91APP公司營運續強，接下來發展，91APP將著重於聚焦KA客戶(重點客戶)擴大營運、強化兩大解決方案與拓展市場覆蓋範圍、持續投資創新擴大技術領先、注重人才選育用留與建立高效專業分工團隊、關注永續議題等經營方針，穩健前行，與客戶共同迎向下一個成長高峰。