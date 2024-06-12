正淩股東會／今年 AI 業績可望倍增 國內外同步擴產

連接器廠正淩（8147）12日召開股東會，董事長徐季麟表示，今年來自人工智慧（AI）方面的業績可望倍增，主要是受惠AI帶動了加速卡散熱模組，以及交換器高速連接器的出貨，今年營收成長落在20%到30%，因應客戶需求，將在台灣與海外同步擴產。

正淩的AI加速卡散熱模組主要客戶為美系晶片大廠子公司，以及國內網通大廠；至於交換器高速連接器客戶則是輝達（Nvidia）旗下以色列網通廠Mellanox，受惠AI需求暢旺，成為推升今年業績成長的主要動能。

正淩表示，預估今年產品營收比重，AI加上通訊合計約45%到48%，其中，AI占整體營收25%到30%，是帶動今年業績成長的最大產品；其他方面，醫療占22%到25%、工業22%到25%、交通及航太合計約4%至6%。

正淩指出，未來12個月的在手訂單及客戶需求，現有產能可能難以消化，因此將擴大海內外投資，今年中國大陸以外的產能將翻倍，原本台灣跟中國大陸產能比重2：8，今年台灣提升至30%至35%、中國大陸則為60%到65%。

正淩持續在新北汐止總部擴產，也在雲林新廠完成產線架設，目前已經試產，後續待客戶認證後，就可望進入量產。同時，也評估在中國大陸及台灣以外的地方設廠。