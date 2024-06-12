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沉潛29年！新代18日登錄興櫃交易 和科技大廠搶人才

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新代董事長兼總經理蔡尤鏗。記者簡永祥/攝影
新代董事長兼總經理蔡尤鏗。記者簡永祥/攝影

全球工具機控制器領導品牌之一的新代科技（7750) 今(12)日宣布將於18日登錄興櫃，興櫃登錄價153元。新代董事長兼總經理蔡尤鏗表示，為因應地緣政治加速全球布局及與科技大廠搶人才，新代決定推動上市，依照上市規畫，預定今年底提出上市申請，明年第2季掛牌。

蔡尤鏗表示，新代科技股份有限公司自1995年成立以來一直保持穩健的發展態勢，在全球智慧製造的願景下，專注於車、銑床控制器、木工機、自動化專機、機械手臂、伺服產品、雷射產品以及ESG綠色製造解決方案的開發，並推動生產線的自動化和智慧化。近年，積極導入AI技術及落地應用，將統計與迴歸分析的應用融入到製程中，實現準確數據分析與遠程監控，提升解決方案的靈活度與高效率，鞏固其在全球製造業中的領導地位。

新代總監黃芳芷表示，新代科技憑藉29年來的強大技術研發實力，在台灣取得多項專利，成為臺灣工具機控制器的領頭羊，並投入高精密控制器與自動化產品，與世界知名品牌 Fanuc、Siemens、Mitsubishi 並駕齊驅，成為全球智慧製造的重要企業之一，更㩦手臺灣上、中、下游機械設備產業，揮軍進入虛實整合的智慧生產新領域。過去三年疫情期間，相較於歐日系品牌營收衰退，新代科技營收則是逆勢成長；同時，透過地區和產業分散策略，在小型產業專用機攻城掠地，維持長遠銷售與穩定獲利，更加站穩兩岸工具機市場的領導品牌，並積極拓展海外市場，持續保持穩健發展動能。

黃芳芷強調，新代這幾年透過轉投資聯達智能與正鉑雷射，建構虛實整合、三足鼎立的營運模 式，從「單機智慧」、「單元智慧」、「智慧製造」、到「整廠整線」、「低碳化生產」，為機械設備廠商、半導體業和電子產業、以及終端工廠，提供一站式購足的永續發展解決方案。

她強調，新代到今年8月屆滿29年，會推動上市的原因是公司座落科技中，周遭有台積電、聯發科和瑞昱等科技大廠，為了與這些大廠搶人才， 同時加快在馬來西亞、越南和印度等海外布局，決定藉上市後取得充裕資金，為下個五年計畫備妥足夠的人力和資金。

根據新代提供的財報，近3年每股獲利都超過一個股本，去年營收為78.72億元，每股純益10.85元，年8.3%，主要得益於集團多角化經營策略。公司原規畫今年營收成長15%，全年營收目標挑戰92億元，但受惠中國大陸提出舊機換新機，公司態度更樂觀看待今年營收有機會挑戰逾百億元。

新代總監黃芳芷。記者簡永祥/攝影
新代總監黃芳芷。記者簡永祥/攝影

控制器 營收

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