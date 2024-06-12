台灣大車隊配發6元股利 拓展生活服務平台

台灣大車隊今天召開股東常會，通過每股配發6元現金股利，並宣布今年5月車輛數已突破2.6萬台，市場占有率達28%，用戶數突破720萬戶，集團持續擴張生活服務媒合平台項目，今年將新增快遞服務。

台灣大車隊指出，過去1年中，計程車車輛數從2.3萬台增加至2.5萬台，今年5月車輛數已突破2.6萬台，市場占有率達28%，用戶數量突破720萬戶。

台灣大車隊去年度合併營收新台幣28.7億元，創歷史新高，年增13.5%，每股盈餘（EPS）7.08元。

台灣大車隊董事長林村田表示，面對國內外計程車業者的激烈競爭，大車隊始終保持開放態度，歡迎新業者加入，共同促進產業生態的健全發展，今年55688集團在交通出行領域加速推升隊員數及市占率，鞏固龍頭地位，並持續以數位科技推動派遣技術及商業模式創新，提升計程車司機收入與用戶體驗。

台灣大車隊指出，55688的生活服務媒合平台，目前已包括衣物洗滌、居家清潔、代駕服務、電子商城等多項生活媒合服務，服務項目與規模持續增加，快遞服務將是今年55688 APP增加的新服務之一。

針對ESG議題，55688集團旗下台灣大車隊目前的節能減碳車（油電車與純電車）已突破1.1萬台，是全台最大的節能減碳車隊。