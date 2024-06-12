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富邦證券輔導巨漢 以每股151元掛牌上櫃

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富邦證券輔導的巨漢系統科技股份有限公司（6903），12日以承銷價每股151元正式掛牌上櫃。巨漢主要從事高科技產業廠房及無塵室之機電空調系統工程整合設計、承攬統包工程與建議服務，客戶涵蓋半導體廠及政府單位，同時榮獲多項鑽石級智慧建築及綠建築等相關獎項，在業界樹立良好的口碑。

富邦證券總經理郭永宜今日出席巨漢上櫃掛牌典禮時表示，巨漢近年主要客戶為半導體廠，訂單具有延續性，且受惠於半導體產業蓬勃發展，推升相關廠商無塵室及機電空調工程需求增溫，營運成長可期。此外，巨漢在人均產值、營業利潤率等表現均優於同業，顯示公司經營效率及成本控制能力佳，還因具備承攬公共工程案件的經驗，可創造穩定營收。

巨漢總經理羅瑞鴻表示，公司自1989年成立，秉持「顧客至上」的守則，貫徹「信用、品質、服務」的企業理念。巨漢承攬經驗豐富，目前服務據點除新竹、苗栗與台南外，規劃增設林口地區辦事處，以便於客戶開發與擴大業務範圍。今日上櫃掛牌是公司重要的里程碑，公司也將致力於為員工、客戶、投資人及社會創造價值。

依據世界半導體貿易統計協會(WSTS)統計，由於生成式人工智慧的發展推升全球半導體需求成長，預估2024年全球半導體產業市場規模將較去年成長13.1%，因此市場樂觀看待巨漢的市場發展潛力。巨漢2023年度營收為28.68億元、每股稅後盈餘為13.54元，更連續三年賺逾一個股本，營運表現亮眼，經股東會決議2023年發放現金股利9.27元，與股東共享營運成果。

半導體 股東會

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