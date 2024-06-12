巨漢上櫃蜜月熱 中籤者可望賺進3.9萬、報酬率25%

櫃買市場添新兵，無塵室系統工程廠商巨漢（6903）12日以每股151元掛牌上櫃，早盤以189.5元開出，順利拉開蜜月行情序幕，上漲38.5元，漲幅25.49%，盤中一度拉升至190元，上漲39元，漲幅25.82%，中籤者若賣在這個價位，可賺進3.9萬元。

巨漢主要提供高科技產業廠房及無塵室的機電空調系統統包工程服務，配合上櫃前辦理公開申購作業，根據臺灣證券交易所公布資訊，公開申購承銷張數為1,193張，每股承銷價格151元，合格件數為162,871件，中籤率0.73%。

巨漢專注於高科技廠整合工程服務，及具指標性且高技術層次的公共工程，去年全年合併營收28.68億元，稅後純益8.2億元，創歷史次高，每股純益（EPS）13.54元。

巨漢已連續3年都賺超過一個股本，今年第1季合併營收8.1億元，稅後純益1.9億元，每股純益3.19元；目前在手合約訂單達90億元，為歷史次高水準，看好今年半導體高科技與能源工業兩大領域工程的挹注，將推升營運成長 。

巨漢高科技業客戶涵蓋半導體、光電、電子零組件、太陽能、儲能電池與生技等領域，近年除取得12吋晶圓廠產業供應鏈工程案外，去年度更跨入儲能電池領域工程，預期今年除受惠AI、HPC 推動半導體需求，帶動國內高科技業資本支出回升而來的機會外，還有海外科技大廠擴大來台投資與政府公共工程大量釋出等兩大商機。

巨漢表示，目前已有多個重大工程標案積極爭取中，包括外商資料中心、具指標性公共工程、及量體具規模的晶圓廠與石化廠等，效益可望在明、後年陸續發酵。

巨漢12日以每股151元掛牌上櫃，早盤以189.5元開出，順利拉開蜜月行情序幕，上漲38.5元，漲幅25.49%，盤中一度拉升至190元，上漲39元，漲幅25.82%，盤隔漲幅逾24%，蜜月表現亮眼。