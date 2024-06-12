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邁科攜英特爾攻散熱

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱廠邁科（6831）宣布，與英特爾、鴻海集團攜手開發超流體冷卻散熱系統有重大成果，未來有望應用於AI伺服器，待技術更加成熟後，有望成為市場主流。

邁科透露，相關技術採用浸沒式散熱，使用不導電的介電液，將主板浸泡在其中進行散熱。

邁科說明，相較於其他水冷散熱技術可能因軟管漏水導致伺服器主板損壞，浸沒式散熱不僅解熱效果更好，而且因介電液為不導電液體，因此不會因為液體洩漏而造成系統的短路損害。

據悉，介電液屬於低黏度的合成油，流動緩慢，需透過空氣潤滑的方式使其流動速度變快，便可有效帶走熱能。邁科表示，該超流體散熱技術可有效提高電子設備和超導體等高功率設備的散熱效率，從而延長其使用壽命並提高工作性能。

伺服器 漏水 鴻海

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