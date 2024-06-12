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上詮私募 引進奇景資金

經濟日報／ 記者林薏茹鐘惠玲／台北報導
上詮董事長林松福。 聯合報系資料庫
上詮董事長林松福。 聯合報系資料庫

上詮（3363）昨（11）日宣布，美國掛牌驅動IC大廠奇景參與認購上詮私募股票5,000張，每股價格104.4元，總金額5.22億元。私募完成後，奇景持有上詮約5.3％股權。

這是上詮2011年上櫃以來，首度辦理私募。上詮昨天股價跌0.5元、收153元，以昨天收盤價計算，此次私募約折價約31.7%。

奇景指出，上詮擁有多年光通訊技術經驗，並於近年投入矽光子封裝技術研發，已經在共同封裝光學（CPO）領域中，與世界級半導體客戶緊密合作。這次的策略性投資，進一步強化鞏固雙方已進行多時的策略結盟。

奇景強調，雙方整合奇景晶圓級奈米光學（WLO）及上詮CPO技術，可應用於最先進的多晶片模組（MCM）中。

上詮總經理胡頂達表示，奇景成為該公司私募主要投資者與合作夥伴之後，未來雙方合作，上詮將提供先進的CPO MCM模組與高密度光纖陣列對接，奇景的WLO技術則增強上詮 ReLFAConTM光學連接器的產品性能。

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