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數字科技營收／5月1.95億元 創歷史新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路生活平台數字科技（5287）11日公告5月合併營收1.95億元，月增4.1%，較去年同期成長6％，創下歷史新高表現，累計1-5月合併營收9.07億元，年增率6％，創同期新高。

數字科技表示，近期房市在國內經濟成長、新青安房貸政策之下見明顯成長力道，根據內政部最新統計資料顯示，1-4月房屋買賣移轉量創13年次高，整體交屋潮明顯，帶動591房屋交易量維持高檔，加上8891汽車持續與車商聯合祭出優惠活動，以及市場缺工常態帶動人才需求增加，同步挹注5月合併營收達1.95億元，較去年同期成長6％，創下歷史新高表現，累計1-5月合併營收9.07億元，年增率6％，再創同期新高。

數字科技旗下平台「518熊班」，與迪士尼皮克斯《腦筋急轉彎2》電影攜手行銷活動，增強品牌的影響力及曝光度，進一步擴展市場知名度。

展望後市，數字科技將持續致力於提升平台使用者體驗及增強平台的吸引力和影響力，並通過多元化的產品和服務，滿足用戶日益增長的需求。將在各平台上加強技術升級，優化服務品質，維持中長期營收穩健向上。

數字科技 營收

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