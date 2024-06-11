全家營收／5月年增5.68％ 創同期新高

全家（5903）11日公告5月營收88.36億元，年增5.68％，創同期新高。累計前五月營收422.26億元，較去年同期成長7.13％。全家表示，5月整體業績表現穩健向上，主要受惠於店數、鮮食、飲料皆成長，掌握夏季商機，推升整體業績向上。

全家表示，5月天氣正式入夏，冰飲銷售顯著上揚，私品茶、酷繽沙雙線並進，手搖品牌「搖搖茶吧」推出粉粿、果肉入料的咀嚼系茶飲，酷繽沙則以品牌跨界聯名策略連番端出新品，促動相關品類業績增長四成；Let's Café也成長亮眼，推出香氛卡片「單品香」與單品咖啡結合的另類行銷操作，帶動銷售表現。

此外，鮮食業績亦穩定成長，年增一成。其中，烘培甜點類表現亮眼，獨家開發生產風靡韓國、紅到台灣的流行性商品「扁可頌」，話題與銷量俱佳，另與日本起司塔專賣店PABLO聯名推出多款蜜桃口味新品，成功促動相關業績成長超過一成。金飯糰品牌構造改革有成，選用日本「豐洲市場」直送水產入料，推出數款夏季新品，業績成長不俗。

新型態熟食區整體業績亦持續攀升，全家攜手韓式料理人氣餐廳「兩班家」，以韓式辣醬推出SO HOT炎選炸烤點心、蒸包、熱狗等新品，皆為成長新動能。

展望6月，全家表示，夏日高溫掌握仍將是營運重點，將以多元化新品、話題行銷、把握端午連假商機加以對應，並以OMO優勢搶攻「618購物節」商機，可望成為驅動營收的動能。截至5月31日止，全家便利商店總店舖數達4,252家。