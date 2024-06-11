快訊

台南神壇擅自和媽祖「合婚」還冠夫姓 鹿耳門天后宮提3點聲明喊告

潮州副站長舉槍自拍…網炸鍋「光明正大恐嚇人」 警方組專案小組調查

黃秋生自爆健康出問題 醫師警告：不動手術1年後可能會死

全家營收／5月年增5.68％ 創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家（5903）11日公告5月營收88.36億元，年增5.68％，創同期新高。 圖／全家便利商店提供
全家（5903）11日公告5月營收88.36億元，年增5.68％，創同期新高。 圖／全家便利商店提供

全家（5903）11日公告5月營收88.36億元，年增5.68％，創同期新高。累計前五月營收422.26億元，較去年同期成長7.13％。全家表示，5月整體業績表現穩健向上，主要受惠於店數、鮮食、飲料皆成長，掌握夏季商機，推升整體業績向上。

全家表示，5月天氣正式入夏，冰飲銷售顯著上揚，私品茶、酷繽沙雙線並進，手搖品牌「搖搖茶吧」推出粉粿、果肉入料的咀嚼系茶飲，酷繽沙則以品牌跨界聯名策略連番端出新品，促動相關品類業績增長四成；Let's Café也成長亮眼，推出香氛卡片「單品香」與單品咖啡結合的另類行銷操作，帶動銷售表現。

此外，鮮食業績亦穩定成長，年增一成。其中，烘培甜點類表現亮眼，獨家開發生產風靡韓國、紅到台灣的流行性商品「扁可頌」，話題與銷量俱佳，另與日本起司塔專賣店PABLO聯名推出多款蜜桃口味新品，成功促動相關業績成長超過一成。金飯糰品牌構造改革有成，選用日本「豐洲市場」直送水產入料，推出數款夏季新品，業績成長不俗。

新型態熟食區整體業績亦持續攀升，全家攜手韓式料理人氣餐廳「兩班家」，以韓式辣醬推出SO HOT炎選炸烤點心、蒸包、熱狗等新品，皆為成長新動能。

展望6月，全家表示，夏日高溫掌握仍將是營運重點，將以多元化新品、話題行銷、把握端午連假商機加以對應，並以OMO優勢搶攻「618購物節」商機，可望成為驅動營收的動能。截至5月31日止，全家便利商店總店舖數達4,252家。

全家便利商店 日本 營收

延伸閱讀

他大推全聯熟食區3物 引網友贊同：有看到就會買

最強冰棒是誰？他點名最熱門2口味 網友兩派掀論戰

他怨好市多牛肉捲餡料縮水變相漲價 網嘆：熟食區只剩「1品項」能買

人氣日本梅酒冰沙登場！CHOYA梅子酷繽沙全家限量開賣

相關新聞

全家營收／5月年增5.68％ 創同期新高

全家（5903）11日公告5月營收88.36億元，年增5.68％，創同期新高。累計前五月營收422.26億元，較去年同期...

星宇營收／5月25.99億元 創同期新高

星宇航空（2646）2024年5月總營收為25.99億元，創同期單月新高，年增率52%。5月客運營收為22.17億元，年...

漢磊衝第三代半導體

晶圓代工廠漢磊（3707）目前以6吋晶圓相關業務為主軸，先前傳出規劃朝8吋晶圓相關應用邁進，供應鏈透露，漢磊已與具備8吋...

來億12日掛牌 承銷價85元

製鞋股將添新兵，來億-KY（6890）預計明（12）日掛牌上市，承銷價85元；由於巴黎奧運運動商機可期，市場樂觀看待其今...

先進光5月營收月增3% 中揚光月減14%

筆電鏡頭龍頭先進光（3362）受惠筆電需求逐步回溫與急單效應，5月營收攻上3.73億元，為四個月來最佳，月增3.7%，年...

騰雲、欣新網 拓海外版圖

疫後產業復興，但面臨缺工潮，台灣數位轉型方案提供者業者紛紛向海外市場出擊。騰雲（6870）以日本合作經銷通路夥伴進軍海外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。