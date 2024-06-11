快訊

手腳慢搶不到！她好奇45K以上房子都誰在租 眾人曝1族群最愛：爽翻

新店烤漆工廠全面燃燒！大量濃煙直竄天際 53輛消防車馳援灌救

「焦糖哥哥」接任民進黨北市黨部執行長 張茂楠揭賴總統提過這事

米斯特營收／5月年增8.48% 旗艦店開幕成亮點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
米斯特（2941）公告5月營收5985.6萬元，年增8.48%，累計前五月營收3.24億元，年增7.12%，續創同期新高。圖／品牌提供
米斯特（2941）公告5月營收5985.6萬元，年增8.48%，累計前五月營收3.24億元，年增7.12%，續創同期新高。圖／品牌提供

米斯特（2941）公告5月營收5985.6萬元，年增8.48%，累計前五月營收3.24億元，年增7.12%，續創同期新高。米斯特表示，5月底位於台中勤美商圈的「Life8 Select」旗艦店正式開幕，緊接著6月兩家「Life8 Select」也將在北部陸續開幕，隨著暑假檔期即將到來，可望持續帶動業績成長。

米斯特表示，「Life8 Select」為「大坪數、多品牌」複合店型，聚集公司旗下所有平價品牌，滿足消費者一站式購足的體驗，是公司目前坪效獲利最高的店型，旗艦店座落於熱鬧的勤美商圈，不僅逛街人潮眾多，該商圈也將在第3季迎來台中勤美洲際酒店的開幕，未來勢必能吸引大量觀光客，有助帶動周邊消費。

由於「Life8 Select」為大坪數店型，因此，如何快速、大量、精準產出消費者喜愛的商品便很重要；米斯特擁有高度自建品牌能力，強大的設計團隊能夠快速掌握市場脈動，並且根據每個不同品牌的市場定位，靈活地應對消費趨勢的變化，開發出符合消費者喜好的產品，提高了產品的獨特性和辨識度，也大大縮短了新品上市的時間，增強品牌的市場反應速度。

而繼LINE FRIENDS、寶可夢、NASA、酷企鵝、哆啦A夢等IP授權締造熱銷後，今年持續規畫新的IP聯名合作商品，帶給消費者更多元的穿搭風格。此外，米斯特也計畫在今年進一步與餐飲業異業合作，共同設計開發新品，並聯合販售與行銷，不僅為品牌注入創新元素，也能藉此開發更多不同的客群。

勤美 消費

延伸閱讀

波音「星際飛機」載人首航臨時叫停 預定6月5日再試

安心股東會／積極評估中南部展店機會 發展車道店型

NASA發射衛星 提升氣候變遷預測能力

波音星際飛機火箭須維修 首次載人飛行延至5/17

相關新聞

星宇營收／5月25.99億元 創同期新高

星宇航空（2646）2024年5月總營收為25.99億元，創同期單月新高，年增率52%。5月客運營收為22.17億元，年...

漢磊衝第三代半導體

晶圓代工廠漢磊（3707）目前以6吋晶圓相關業務為主軸，先前傳出規劃朝8吋晶圓相關應用邁進，供應鏈透露，漢磊已與具備8吋...

來億12日掛牌 承銷價85元

製鞋股將添新兵，來億-KY（6890）預計明（12）日掛牌上市，承銷價85元；由於巴黎奧運運動商機可期，市場樂觀看待其今...

先進光5月營收月增3% 中揚光月減14%

筆電鏡頭龍頭先進光（3362）受惠筆電需求逐步回溫與急單效應，5月營收攻上3.73億元，為四個月來最佳，月增3.7%，年...

騰雲、欣新網 拓海外版圖

疫後產業復興，但面臨缺工潮，台灣數位轉型方案提供者業者紛紛向海外市場出擊。騰雲（6870）以日本合作經銷通路夥伴進軍海外...

世禾營收連二月攻頂

受惠半導體廠擴產，推升機台清洗業務量攀升，世禾（3551）5月合併營收攻上2.17億元，連續二個月創新高，月增2%，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。