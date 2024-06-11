米斯特營收／5月年增8.48% 旗艦店開幕成亮點

米斯特（2941）公告5月營收5985.6萬元，年增8.48%，累計前五月營收3.24億元，年增7.12%，續創同期新高。米斯特表示，5月底位於台中勤美商圈的「Life8 Select」旗艦店正式開幕，緊接著6月兩家「Life8 Select」也將在北部陸續開幕，隨著暑假檔期即將到來，可望持續帶動業績成長。

米斯特表示，「Life8 Select」為「大坪數、多品牌」複合店型，聚集公司旗下所有平價品牌，滿足消費者一站式購足的體驗，是公司目前坪效獲利最高的店型，旗艦店座落於熱鬧的勤美商圈，不僅逛街人潮眾多，該商圈也將在第3季迎來台中勤美洲際酒店的開幕，未來勢必能吸引大量觀光客，有助帶動周邊消費。

由於「Life8 Select」為大坪數店型，因此，如何快速、大量、精準產出消費者喜愛的商品便很重要；米斯特擁有高度自建品牌能力，強大的設計團隊能夠快速掌握市場脈動，並且根據每個不同品牌的市場定位，靈活地應對消費趨勢的變化，開發出符合消費者喜好的產品，提高了產品的獨特性和辨識度，也大大縮短了新品上市的時間，增強品牌的市場反應速度。

而繼LINE FRIENDS、寶可夢、NASA、酷企鵝、哆啦A夢等IP授權締造熱銷後，今年持續規畫新的IP聯名合作商品，帶給消費者更多元的穿搭風格。此外，米斯特也計畫在今年進一步與餐飲業異業合作，共同設計開發新品，並聯合販售與行銷，不僅為品牌注入創新元素，也能藉此開發更多不同的客群。