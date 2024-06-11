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ABC-KY營收／5月回溫 呼吸道融合病毒RSV檢測添成長動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

ABC-KY（6598）公告5月營收3102.8萬元，年增23.33%，較4月年增力道再擴大。公司表示，自今年4、5月開始，客戶對於傳染病檢測試劑的需求顯著增加，是業績成長的主要原因。

據研究指出，呼吸道融合病毒（Respiratory Syncytial Virus, RSV）是好發於嬰幼兒的常見呼吸道病毒，主要透過飛沫傳染，可能引發上呼吸道感染、細支氣管炎或肺炎等疾病。然而，成人也可能感染RSV。特別是免疫功能不全的成人，例如淋巴球低下、接受類固醇治療、血液幹細胞移植或實質器官移植的患者，較可能引起嚴重併發症，例如續發性細菌性肺炎或閉鎖性細支氣管炎等，且高達四成至五成導致肺炎或死亡。

由於感染RSV初期症狀與其他感冒病毒相似，透過ABC-KY的呼吸道多元檢測套組（RPP）這種同步快速區分各種可能感染源的檢測產品，可以更精準地進行治療並預防病情擴散。

ABC-KY表示，公司的傳染病檢測主力產品為取得FDA正式上市許可的20項呼吸道多元檢測套組（RPP），可檢測20項造成流感症狀的病毒與細菌，例如A、B型流感、呼吸道融合病毒（RSV）、副流感病毒、黴漿菌等；以及同樣取得FDA正式上市許可的17項腸胃道多元檢測套組（GPP），可檢測造成腹瀉的17種細菌、病毒和寄生蟲。

值得注意的是，20項呼吸道多元檢測套組所對應的呼吸道病毒如流感和RSV，在秋冬季節更為常見，往年醫院與實驗室的檢測需求也隨著進入下半年而擴大。

流感病毒

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