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星宇營收／5月25.99億元 創同期新高
星宇航空（2646）2024年5月總營收為25.99億元，創同期單月新高，年增率52%。5月客運營收為22.17億元，年增53%，雖然時值航空淡季，但在穩健調整航班之下，日本、泰國及越南等航點的載客表現依然優於預期。
貨運市場方面，5月貨運營收為2.44億元，再創單月歷史新高，月增19%，年增88%，主要得益於全球電商需求持續熱絡，不僅貨量增加，運價也維持在高檔水平。此外，第一季總營收為79.95億元，季增率23%、年增率83%，季稅後淨利6.23億元，每股盈餘0.30元。
星宇航空5月甫開賣香港及印尼雅加達兩航點，更將於7月1日啟航越南第四個定期航點–富國島，屆時搭配峴港、胡志明市、河內三個已開航點，將更加完善台越兩地航網布局。
此外，為迎接暑期旺季的旅遊及轉機人潮，星宇航空全航線自6月15日起推出STARLUX x PEANUTS夢幻聯名主題航班（除洛杉磯、西雅圖航線外），預計可吸引大批喜愛史努比的粉絲搭乘。而台北–克拉克航線自7月15日起增為每日一班，周二、四、六、日提供早班機，周一、三、五則為午班機，隨著8月中西雅圖開航，星宇航空每周提供17班直飛北美的飛航服務，穩健培養中轉客量。
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