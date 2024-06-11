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愛比科技營收／5月0.53億元 月成長59.4％

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
愛比科技表示，隨著全球疫情結束，視訊設備回歸市場需求，然AI技術需求快速成長，為愛比科技帶來了新的商業機會。示意圖，路透
愛比科技表示，隨著全球疫情結束，視訊設備回歸市場需求，然AI技術需求快速成長，為愛比科技帶來了新的商業機會。示意圖，路透

愛比科技（6858）11日公告5月合併營收5,344萬元，月成長59.4％，較去年同期相較則減少32.3％。愛比科技表示，主要受4月的美國專案延期出貨挹注以及5月美國學區開案，使得5月營收較前一月大幅成長，不過，受到開案金額較去年同期減少，致使年表現不如預期。

累計今年前五月營收2.06億元，年減15.3%。愛比科技日前打造五大展區參展COMPUTEX 2024，吸引蒞臨國內外專業團隊參觀了解。IPEVO此次展區推出全新Vurbo.engine Edge AI PC 概念機，結合 Vurbo.ai 即時語意摘要翻譯軟體和大型語言模型，為企業提供客製化解決方案，愛比科技打造專屬人工智慧系統，並將其與IPEVO的硬體產品，包含全新發表無線麥克風系列，大幅提升收音錄製Vurbo.ai 即時語意摘要翻譯軟體的精準度，為用戶提供更完善的軟硬體整合方案使用體驗。

愛比科技表示，隨著全球疫情結束，視訊設備回歸市場需求，然AI技術需求快速成長，為愛比科技帶來了新的商業機會，IPEVO從最初的攝影機產品逐步擴展到其他領域，如錄音、翻譯、語音生成等，發展符合實體需求的產品，並進一步探索和滿足AI技術市場的需求，且重視產品的使用情境，透過軟硬體結合來提升競爭力，雖目前美國教育產業為主力市場，惟隨著Vurbo.ai、Vurbo.engine Edge AI PC等AI相關軟硬體產品發表並逐步推出市場銷售，IPEVO優化公司的產品線，營運版圖將拓展專業服務市場，如醫生、律師和會計師等領域，且將透過成本控制和設計創新維持市場競爭力，進而逐步貢獻營收表現。

AI 營收

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