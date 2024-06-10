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來億12日掛牌 承銷價85元
製鞋股將添新兵，來億-KY（6890）預計明（12）日掛牌上市，承銷價85元；由於巴黎奧運運動商機可期，市場樂觀看待其今年營運表現。
來億-KY專為國際知名品牌代工生產各種休閒鞋、運動鞋以及其他特殊功能鞋等鞋類產品，主要的客戶，包含Adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等；此外，來億-KY也積極布局多國生產基地，包括越南、緬甸以及印尼等東南亞國家，代工製造業務符合國際客戶要求。
來億-KY營運表現穩定，2023年營收280.1億元、毛利率13.47%，每股稅後盈餘6.26元；2024年第1季營收為77.7億元、毛利率提高至19.09%、首季每股稅後盈餘已達3.36元，皆較去年同期大幅成長。
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