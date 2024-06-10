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世禾營收連二月攻頂

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

受惠半導體廠擴產，推升機台清洗業務量攀升，世禾（3551）5月合併營收攻上2.17億元，連續二個月創新高，月增2%，年增15.5%。展望2024年，世禾認為，在AI應用需求持續蓬勃帶動下，半導體產業景氣回溫，可望帶動營運加溫。

世禾前五月合併營收10.39億元，為同期最佳，年增8.2%。

世禾是台灣第一家專業再生洗淨處理廠，成立於1997年6月，工廠設在新竹及台南，就近服務半導體及面板等高科技廠商外，也在中國大陸的成都、合肥、廈門、東莞建廠，並南向新加坡服務半導體產業聚落。世禾於2008年股票上櫃掛牌以來，迄今仍是台灣唯一上市櫃的設備潔淨再生服務廠。

世禾主要提供清洗機台的設備廠牌，含括國際設備大廠如應用材料、科林研發、東京威力科創、ASML等。

半導體 營收

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