安特羅腸病毒疫苗搶手

國內腸病毒疫情持續蔓延，牽動國光生技（4142）旗下安特羅、高端疫苗兩家公司後市表現，安特羅生技昨（10）日證實，腸病毒71型疫苗出現搶訂潮。

安特羅表示，該公司的腸病毒71型疫苗本周將接受衛福部檢驗封緘，預計6月中旬過後可出貨1萬劑至各醫院，不僅對安特羅6月營收帶來貢獻，至今年底前每兩個月一次的出貨量，目前都已預訂一空。

另外，高端疫苗日前公布5月營收8,400萬元，月增104.9%，受惠腸病毒71型疫苗的需求成長，為今年第三個月營收跳躍性成長。

衛福部疾管署日前公布最新監測資料顯示，腸病毒門、急診就診人次再度來到1萬6,729人次，較前一周1萬5456人次，上升8.2％，疫情出現反覆。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，目前國內腸病毒仍在流行期內，疾管署研判疫情可能持平一陣子，傳播風險持續。

高端疫苗5月營收8,400萬元，月增104.9%，成長幅度高於4月份表現，主要受惠腸病毒71型疫苗的需求成長，為今年第三個月營收跳躍性成長。

高端疫苗副總經理李思賢表示，每年4月到6月為腸病毒疫情的高發期，但是腸病毒是全年都會發生的流行傳染病，高端已陸續提高腸病毒71型疫苗出貨量，鎖定各醫療院所自費市場，有信心今年在台灣搶下九成市佔率。

李思賢表示，除了台灣之外，高端疫苗的腸病毒71型疫苗目前在等待越南的查驗登記，自今年初開始應越南衛生單位要求陸續補件中，越南今年腸病毒疫情也很嚴重，且市場規模比台灣大，一旦取得上市許可，盼能協助越南儘速完成防疫；除了越南之外，高端疫苗去年第4季也已向馬來西亞提出腸病毒疫苗的藥證申請，預期將能順利取得上市許可。