先進光5月營收月增3% 中揚光月減14%

筆電鏡頭龍頭先進光（3362）受惠筆電需求逐步回溫與急單效應，5月營收攻上3.73億元，為四個月來最佳，月增3.7%，年增7.11%；前五月營收16.69億元，年增8.9%。

法人點名，先進光為蘋果MacBook、iPad鏡頭供應鏈，受惠蘋果新機齊發，在新機量產效應下，先進光下半年營運添柴火。先進光不評論單一客戶訂單動態。

先進光在站穩筆電鏡頭市場龍頭後，近年橫向跨足指紋辨識模組，成立科雅光電，希望整合鏡頭及指紋辨識模組兩項業務，延伸產品線，進一步擴大在筆電市場占有率。

中揚光5月營收5,904萬元，月減14.6%，年減24.8%，主要因微投影鏡頭拉貨遞延；前五月營收3.53億元，年減7%。隨中國大陸東莞新廠將量產、車用模造玻璃出貨帶動下，下半年力拚轉盈。