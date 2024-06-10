騰雲、欣新網 拓海外版圖

疫後產業復興，但面臨缺工潮，台灣數位轉型方案提供者業者紛紛向海外市場出擊。騰雲（6870）以日本合作經銷通路夥伴進軍海外，拚三年內海外營收占比過半；欣新網在菲律賓取得公司成立執照與成立辦公室，5月起貢獻營收，建立東南亞第一站。

去年騰雲海外營收占比超過30%，包括中國大陸、日本、馬來西亞，短期目標為海外市場營收占比超過台灣市場。騰雲首季營收結構中，海外營收占比44%，年增37%，日本與馬來西亞交易額更翻倍成長。

近期，菲律賓也是數位轉型方案業者看好的市場，騰雲和菲律賓代理商IMMORTA去年底啟動在當地商務合作，接下菲律賓首個航運數位化整合系統訂單。騰雲表示，目前在菲律賓有數個訂單洽談中，今明兩年效益會逐漸顯現。今年主要海外市場聚焦菲律賓及馬來西亞，特別是馬來西亞市占率成長速度很快。

騰雲董事長梁基文表示，騰雲科技2017年起打入日本大型商社及代理商軟體供應鏈，2023年海外營收達1.67億元，自2019至2023年海外營收年複合增長率（CAGR）達26%，海外營收成長2.5倍。將透過與各國國際戰略夥伴合作，在中國大陸、日本、馬來西亞、越南各地擴展業務，目標三年內海外營收占比過半。

欣新網看好海外市場，董事長陳德仁先前指出，從地理位置來看，菲律賓與首都馬尼拉是離台灣最近的東南亞國家，同時具備人口紅利。欣新網不久在法說會中確定菲律賓公司已成立，在當地已有品牌代營運業務，5月起逐步貢獻營收，加上今年在台灣加入新品牌客戶，數位行銷效益發酵，今年營收及獲利有望持續成長。