橘子、智冠 搶連假商機

遊戲廠猛攻端午連假商機，橘子（6180）、智冠、大宇資紛紛推出各項改版活動，並陸續端出新遊戲搶市，衝刺第2季營運。

橘子旗下《波拉西亞戰記》去年3月在韓國上市即斬獲雙平台下載榜、App Store營收榜第一佳績，深受韓國玩家青睞，每月營收貢獻相當可觀，預料6月中在台灣推出後，有望掀起一波熱潮，挹注橘子業績成長。

業界人士預估，《波拉西亞戰記》遊戲規格絲毫不亞於《天堂M》，在韓國創造出不少佳績，預料今年上市後，每月營收貢獻至少1億元起跳。

智冠旗下遊戲營運商遊戲新幹線的線上遊戲《天龍八部Online宗師版》近期推出年度改版，添加多種新玩法，同時推出多項優惠的虛寶活動，藉此激勵玩家消費力道提升。

大宇資同時布局單機與手遊，單機遊戲方面，日前推出的《女鬼橋二 釋魂路》銷售開紅盤，目標累積銷售量為20萬套；手遊方面，《洶湧海豚》將在13日於手機雙平台上市，上述二款遊戲將成為挹注大宇資第2季遊戲本業成長的關鍵產品。