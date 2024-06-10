興櫃一周回顧／高明鐵漲逾五成 稱冠

觀察上周興櫃市場表現，統計324檔興櫃個股單周平均下跌0.2%，其中，上漲140家、下跌171家，呈現跌多於漲態勢；上周表現最亮眼的是軸承/滑軌廠高明鐵（4573），股價大漲逾五成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心上周五（7日）資料顯示，上周興櫃市場成交金額為136.23億元、成交2.34億股、成交16.34萬筆，三項數據中，成交金額及成交筆數均多於前一周。個股表現上，漲幅逾一成的檔數大幅減少，由前一周的25檔降至11檔。

以族群性來看，上周領漲股聚焦在電子族群上，一共有五檔科技股入列周漲幅前十強排行；其餘生技醫療三檔、電機機械及電器電纜則各一檔，周漲幅落在10.1%至54.7%間。