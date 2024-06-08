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世界5月營收月增5.3% Q2將升溫
晶圓代工廠世界先進（5347）昨（7）日公告今年5月營收為35.70億元，月增5.37%、年增13.73%；累計前五月營收165.92億元，與去年同期相較增加11.38%。法人估，世界在本季不論營收及獲利都可望明顯優於第1季。
在先前的法說會上，世界先進指出，客戶投片動能在第2季不論在驅動IC或電源管理IC等產品線都會有相當程度的貢獻增加，大尺寸驅動IC在2024年第3季有世界級運算賽事舉辦，筆電的庫存調整已經到相對健康或是低點，帶動大尺寸驅動IC拉貨。
世界先進估第2季受惠於半導體需求逐步復甦，晶圓出貨量有望季增17%至19%，產品平均售價將下滑2%至4%，毛利率約25%至27%。觀於營收，世界先進今年5月營收為35.70億元，月增5.37%、年增13.73%；累計前5月營收165.92億元，與去年同期相比增長11.38%。
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