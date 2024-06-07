高端疫苗營收／5月8400萬元、月增1倍 腸病毒疫苗帶動成長

高端疫苗（6547）7日公布5月營收8,400萬元，月增104.9%，受惠腸病毒71型疫苗的需求成長，今年以來連續三個月營收跳躍性成長。

衛福部疾管署日前公布上周國內腸病毒的門、急診就診人次，較前一周上升8.2％，疾管署評估，疫情傳播風險還在高原期，端節連假要提高警覺。

疾管署最新監測資料顯示，國內上周門、急診就診人次再度來到1萬6,729人次，較前一周1萬5,456人次，上升8.2％，疫情出現反覆。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，目前國內腸病毒仍在流行期內，疾管署研判疫情可能持平一陣子，傳播風險持續。

高端疫苗日前表示，每年4月到6月為腸病毒疫情的高發期，高端自3月起已陸續提高腸病毒71型疫苗出貨量，鎖定各醫療院所自費市場，有信心今年在台灣搶下九成市占率。