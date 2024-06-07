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優群營收／5月2.63億元、月增1.43% 去年12月以來的高點

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

優群（3217）7日公布2024年5月營收2.63億元，月增1.43%，年減3.28%，是去年12月以來的高點，今年前五個月營收為12.05億元，年增13.15%，隨著將進入下半年出貨旺季，該公司業績可望逐季增長，今年以兩位數成長為目標。

優群總經理劉興義之前表示，今年業績成長動能主要來自DDR5轉換率提升，加上微型沖壓件出貨量放大，在產品組合轉佳下，預期今年毛利率可望優於去年。法人預估，隨營收增長，單價提高，優群今年營收與獲利可望挑戰新高。

優群產品營收比重，SO DIMM（主要用在筆電）為33.9%、M2為26.4%、Long DIMM（主要用在桌機與伺服器）12.7%、Type-C8.9%、微型沖壓件8.8%、PCIe1.1%。

優群三大金雞母產品包括Long DIMM、TYPE-C及微型沖壓件，劉興義之前說，今年估仍將可以維持40％到60％的高成長，其中微型沖壓件的Metal Bar有四款產品量產中，另有八款新品已進入新產品導入，隨著美系手機下半年新機出貨，微型沖壓件業績也可望受到提振。

至於LPDDR5 CAMM2首季進入量產，月產能規畫為20萬顆，主要應用於電競筆電、工業電腦等。另外，看好輝達GB200未來可能採用CAMM產品，目前正在送樣認證，今年這一塊不會有亮眼的營收，未來值得期待。

產能方面，他說，客戶要求優群設置中國大陸以外的生產據點，原先考慮泰國，但最後選擇擁有地利之便的越南北部，將以自動化產線為主，從事射出與組裝業務，目前正在官方文件審批階段，力拚今年第4季投入量產。

優群越南廠是位在興安省，第一階段規劃注塑製程、自動化組裝，預計2024年第4季啟用，至於第二階段包含沖壓、電鍍製程，預計2025年第3季啟用。

營收 電競筆電

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